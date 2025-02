Ich denke, ihr seid vielleicht auf Skiurlaub gewesen, ward bei einem Schwimmkurs oder habt in der Halle einen Kletterkurs besucht. Manche sind vielleicht sogar bei einem sportlichen Wettbewerb Sieger geworden. Kurse zum Zeichnen, Malen und Tanzen gab’s natürlich auch jede Menge und ins Theater konnte man selbstverständlich auch gehen. Ferien sind also Tage voller Malen, Basteln, Sport und Unterhaltung – und plötzlich merkt man, dass dieser Ferienspaß ganz schön anstrengend sein kann.

Ziemlich geschlaucht und ausgelaugt

Weil ich grad’ vom Theater geschrieben habe, für uns im Puppentheater war es auch ziemlich stressig, denn wir haben jeden Tag gespielt, und alle Vorstellungen waren ausverkauft. Obwohl ich das alles gern gemacht habe, bin ich gerade ziemlich geschlaucht und ausgelaugt. Es ist ja alles recht gut gemeint, aber sollte in den Ferien nicht auch ein bisschen Zeit bleiben, einfach einmal nichts zu tun?

Nämlich gar nichts! Einfach nur hinsetzen, Augen zu, an nichts denken und die Seele baumeln lassen? Omama sagt immer: „Nichtstun ist eine Kunst. Doch auch diese Kunst will erlernt sein!“ So schwer kann das doch gar nicht sein, denke ich. Also tue ich jetzt einfach nichts. Null. Gar nichts.

Aber dann merke ich schnell, das Nichtstun und Nichtsdenken ist gar nicht so einfach! Denn schon sind die Gedanken wieder da: „Was spielen wir heute?“ „Wann muss ich im Theater sein?“ Ich glaub’, auch ich brauche jetzt ganz dringend ein paar Tage Ferien, um mich vom Ferienstress zu erholen, ich brauch’ „Urlaub vom Urlaub“.

Christa Koinig ist künstlerische Leitern des Linzer Puppentheaters