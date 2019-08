Unterwegs im Reich von König Dachstein

Das touristische Highlight des Krippensteins ist allemal einen Besuch wert. Weit ragen die fünf Stahlbalkone über die 1.500 m zum Hallstättersee abfallende Steilwand. Ein junges Pärchen aus Südkorea genießt neben Touristen aus aller Herren Ländern ebenfalls diesen atemberaubenden Blick.

Gleich einem Fjord füllt der See am Nordfuß des Dachsteinplateaus ein schmales eiszeitliches Becken. Tiefblau schmiegt er sich an den Ort Hallstatt. Mehrere Paragleiter starten hier ihren Rundflug über die spektakuläre Landschaft. Der Himmel über Hallstatt füllt sich mit der Zeit mit bunten Gleitschirmen. Auf dem Weg zurück passieren wir die „Welterbe-Spirale“, ein Schiff aus Aluminium, das einen fantastischen 360-Grad-Rundumblick bietet. Infotafeln verweisen auf andere Welterbestätten wie den 10.700 km entfernten Machu Picchu, die Vulkanlandschaft im 7.900 km entfernten Kamtschatka oder den in Ruanda liegenden Virunga-Nationalpark.

Schließlich begeben wir uns auf den Karstlehrpfad, der uns in drei Stunden durch eine außergewöhnliche Felslandschaft führt. Bei der hochsommerlichen Höhenwanderung werden wir immer vom Hallstätter Gletscher begleitet. Er ist der größte der sieben Gletscher des Dachstein-Massivs. Schautafeln informieren über den Karst. Der Begriff Karst stammt aus der slowenischen Sprache (slow. Kras = dünner, steiniger Boden).