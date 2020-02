Ungeliebte Besucher, die uns lebenslang erhalten bleiben

Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie an einer hartnäckigen Verkühlung laborieren, in der Arbeit viel um die Ohren haben oder an Liebeskummer leiden, dann quälen uns auch noch Fieberblasen. Oder andersherum: Sie planen Ihre Hochzeit, feiern ein paar Mal ausgiebig oder liegen am Strand stundenlang in der Sonne – all das bedeutet für unseren Körper Stress. Die Herpes Viren nutzen diese Schwäche und vermehren sich von ihrem Standort in Haut-, Nervenzellen oder weißen Blutkörperchen aus.