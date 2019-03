Unfall mit Speedschirm: 19-Jähriger schwer verletzt

Nach dem Start steuerten beide ihre Speedschirme - eine Art Paragleiter - nach Norden in Richtung Flugschule Ternberg. Der 21-Jährige war bereits im Anflug zur Flugschule, als sein 19-jähriger Kollege noch ein Manöver, eine sogenannte Spirale, flog. Dabei konnte er die Figur nicht mehr rechtzeitig beenden.

Er prallte mit voller Wucht gegen einen Hang oberhalb der Flugschule und verletzte sich dabei schwer am Rücken und an der Lendenwirbelsäule. Ein Zeuge sah den Unfall und verständigte die Rettung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 15" in den Med Campus III nach Linz geflogen.