Unfall mit Fahrerflucht in OÖ: Fußgänger auf Schutzweg niedergefahren

Ein unbekannter Lenker hat in der Nacht auf Sonntag auf der Joh. Beerstraße kurz vor dem dortigen Bahnübergang in St. Georgen im Attergau einen Fußgänger niedergefahren und Fahrerflucht begangen. Der 25-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und kam auf Bahngleisen zu liegen. Sein 23-jähriger Begleiter alarmierte die Einsatzkräfte. Die Polizei bittet um Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker an die Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau (Tel.: 059133/4175).