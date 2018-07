Unbekannte Bergschönheit

Das nächste Wegstück bewegen wir uns auf dem Europäischen Fernwanderweg, der vom Bregenzer- bis zum Wienerwald führt und gleichzeitig auch ein Abschnitt des Arnowegs ist. Dieser erinnert an den bairischen Adeligen und späteren Salzburger Erzbischof aus dem Jahr 800. Durch dichten Mischwald geht es weiter nach oben zu einem vom Windbruch gelichteten Bergkamm. Bereits jetzt kann sich der freie Blick auf die markanten nördlich des Fuschlsees gelegenen Gipfel Schober und Drachenwand richten. Dann leitet der Wegweiser zu einem Zehn-Minuten-Abstecher, dem Filblingsee. Ganz still und verträumt liegt er in einer Karmulde versteckt. An vielen Stellen ist er mit Seerosen bewachsen. Seine Grenzen sind von Schilf umgeben und anschließend mit einem Meer des weißblühenden Heilkrauts Mädesüß geschmückt. Für Badende gibt es zudem einen passenden Einstieg. Wem das zu kühl ist, der kann auf der Rastbank sitzend die idyllische Ruhe genießen.