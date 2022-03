Ukrainische Dienstage: Benefizkonzerte im Brucknerhaus

Das Brucknerhaus Linz will im Ukraine-Krieg helfen, und tut dies auch: Nicht nur hier in Linz mit Musik, die die Seele trösten soll, sondern auch mit den Benefizkonzerten ab 22. März in der Reihe „Ukrainische Dienstage“ zugunsten der Linzer Partnerstadt in der Ukraine, Saporischschja. Der Reinerlös der Konzerteinnahmen geht im Rahmen der Brucknerhaus-Linz-Spendenaktion direkt dorthin. Die Spenden werden für dringend benötigte medizinische Hilfsgüter und die notwendige Versorgung der Bevölkerung genutzt.

Die Künstlerinnen und Künstler, die sich beteiligen: Olga Zado (22. 3.), Iurii Samoilov & Mariusz

Kłubczuk (26. 3.), Dana Zemtsov & Anna Fedorova (24. 5.) und Dmytro Choni (21. 6.) verzichten auf ihre Gage, Aufwandsentschädigungen übernimmt das Brucknerhaus Linz. Mit dem Kauf einer Konzertkarte der Reihe „Ukrainische Dienstage“ wird also ein wichtiger Beitrag geleistet, um jenen Menschen, die vom Krieg betroffen sind, zu helfen.