Trockenheit beschert hohe Qualität bei Heidelbeeren

Dass dort Heidelbeeren wachsen, sage schon der Name der Gegend „Krankl-au“, was so viel heißt wie „Heidelbeer-Au“. Der Torfboden wirke wie ein Schwamm und habe einen pH-Wert von unter fünf. „Das ist ideal für uns, weil Heidelbeeren am besten auf saurem Boden wachsen.“ Seit Freitag wird auch auf diesen drei Hektar geerntet. „Wir sind hier im Mühlviertel zwar später dran als in anderen Gegenden, aber so haben die Leute insgesamt länger Heidelbeeren.“

Wer will, kann seine Beeren selbst pflücken. Der Preis liegt im „Heidelbeerland Sturm“ nahe Rainbach im Mühlkreis bei 6 €, ab drei Kilogramm bei 5 €. In „Lohningers Heidelbeergarten“ in Seewalchen am Attersee zahlt man 7,50 € pro Kilogramm. Am „Beerenberg“ ist das Selbstpflücken am Freitag, 20. und 27. Juli von 8 bis 18 Uhr möglich. Das Kilogramm Heidelbeeren kostet hier selbst gepflückt 10 €, sonst 12 €. „Uns ist wichtig, dass die Leute mit der Natur in Berührung kommen können“, sagt Schmied. Mit seiner Familie bietet er Liegestühle zum erholsamen Verweilen und selbst gemachte Produkte an.