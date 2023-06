Traktor krachte in Oberösterreich in Tennisheim

Ein führerloser Traktor ist am späten Donnerstagabend in Pfaffing (Bezirk Vöcklabruck) in das Klubgebäude des Tennisvereins gekracht. Das Fahrzeug samt Anhänger durchstieß die Hausmauer und donnerte bis in den Duschraum. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei. Am Vereinshaus sowie am Traktor entstand Totalschaden.