Training hilft gegen das Vergessen

von Silke Kranz

In der vergangenen Woche habe ich mich auf einen Vortrag vorbereitet, den ich zum Thema Sport und Ernährung im Alter halte. Was mich bei den Recherchen am meisten beeindruckt hat, sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Demenz. Die medikamentösen Therapiemöglichkeiten dieser neurodegenerativen Erkrankung sind oft wenig zufriedenstellend für die Betroffenen und ihre Angehörigen.