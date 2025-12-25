Traditionskrippen: „Vater, lass mi a mitgeh’n!“

Gmundner mechanische Kastenkrippe: 1773–1790. Durch die Ähnlichkeit der qualitätsvollen handgeschnitzten 53 Krippenfiguren mit jenen aus der Pfarrkirche Altmünster ist die Herkunft aus der Werkstatt Johann Georg Schwanthalers in Gmunden gesichert. Ölstampfe, Hammerschmiede und Sägewerk – früher handbetrieben, heute elektrisch.

Wachs-Christkind in barockem Schrein, Steyr um 1730. Das Fatschenkindl vertrat lange Zeit die eigentliche Weihnachtskrippe.

Nagelschmiedkrippe: Garsten 1998, ist ein Nachbau einer historischen Ennstaler Kastenkrippe. Nagelschmiede in der Umgebung von Steyr und Enns stellten handmodellierte oder in Model gegossene Figuren bzw. Halbfiguren aus Ton her und brannten die sogenannten „Loammandln“ in der eigenen Werkstatt.

Krippenengel: Im oberen Innviertel sind die bekleideten Krippenfiguren in einer Größe von 23 bis 24 cm vertreten. Aus dem 18. Jahrhundert, in Seidenkleidern mit Goldborten.

Das Salzkammergut erweist sich als wichtigste Krippenlandschaft Oberösterreichs. Es entstanden typische Volkskrippen. Jährlich wird die landschaftliche Szenerie neu aus Wurzeln, Steinen und Moosen aufgebaut und der Figurenbestand durch ein bis zwei Figuren erweitert.