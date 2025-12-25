Traditionskrippen: „Vater, lass mi a mitgeh’n!“
Halbrelief „Christi Geburt“: aus Lindenholz: mit 1520 datiert (Gmunden), als Vorläufer der Weihnachtskrippen anzusehen.
Garstener Stiftskrippe: um 1730, bemerkenswert die lebensgroßen Figuren als gelungene Charakterdarstellungen.
Wachs-Christkind in barockem Schrein, Steyr um 1730. Das Fatschenkindl vertrat lange Zeit die eigentliche Weihnachtskrippe.
Gmundner mechanische Kastenkrippe: 1773–1790. Durch die Ähnlichkeit der qualitätsvollen handgeschnitzten 53 Krippenfiguren mit jenen aus der Pfarrkirche Altmünster ist die Herkunft aus der Werkstatt Johann Georg Schwanthalers in Gmunden gesichert. Ölstampfe, Hammerschmiede und Sägewerk – früher handbetrieben, heute elektrisch.
Nagelschmiedkrippe: Garsten 1998, ist ein Nachbau einer historischen Ennstaler Kastenkrippe. Nagelschmiede in der Umgebung von Steyr und Enns stellten handmodellierte oder in Model gegossene Figuren bzw. Halbfiguren aus Ton her und brannten die sogenannten „Loammandln“ in der eigenen Werkstatt.
Krippenengel: Im oberen Innviertel sind die bekleideten Krippenfiguren in einer Größe von 23 bis 24 cm vertreten. Aus dem 18. Jahrhundert, in Seidenkleidern mit Goldborten.
Das Salzkammergut erweist sich als wichtigste Krippenlandschaft Oberösterreichs. Es entstanden typische Volkskrippen. Jährlich wird die landschaftliche Szenerie neu aus Wurzeln, Steinen und Moosen aufgebaut und der Figurenbestand durch ein bis zwei Figuren erweitert.
Bruckschlöglkrippe: zwischen 1850 und 1950 entstanden, ist mit sechs Metern Länge und 1,5 Metern Tiefe eine der größten Landschaftskrippen des Salzkammergutes. Zahlreiche Einzelelemente des Landschaftsaufbaus, 689 Figuren und Häuser. Weihnachtliches Geschehen verbindet sich mit Volksschauspiel. Gabenbringer-Figuren erhielten Namen aus Hirtenliedern: Urberl mit der Leinwand, Wiagltrager, Vata lass mi a mitgehn etc. Szenen aus Arbeitswelt, Brauchtum, Alltag treten parallel auf: Almabtrieb, Ebenseer Glöckler, Wilderer mit geschwärzten Gesichtern und Käfige der Vogelfänger, etc. sind einige Motive, die auf einer sogenannten Kripperlroas entdeckt werden können.
