Totenstille im Unterhaus

Aus der OÖ-Liga kommt jetzt angesichts des knappen Kalenders ein Vorschlag: Die Tabelle wird nach Abschluss des Herbstdurchgangs geteilt; in einem oberen Play-off wird um die Meisterschaft gespielt, in einem unteren Play-off gegen den Abstieg. Der Verband sollte flexibel sein, rät der Freistädter Co-Obmann Josef Hölzl: „Die Regierung sagt auch jede Woche etwas anderes.“ Und dann ist da noch die Frage, ob und wie lange vor leeren Rängen gespielt werden muss, sofern gespielt werden darf. „Amateurfußball ohne Zuschauer wird sicher nicht funktionieren“, ist Freistadt-Boss Freudenthaler überzeugt. Sein Klub bringt es bei Heimspielen auf 300 bis 500 Zuschauer und betreibt die Kantine in Eigenregie. Daraus wird ein guter Teil des Budgets bestritten. Das gelte für viele Vereine. Auf lange Sicht sei Unterhausfußball ohne Zuschauer nicht möglich. Kurzfristig geht es aber ohnehin darum, dass wenigstens wieder trainiert werden darf.