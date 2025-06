Torfabrik Wartberg schrammt mit über 100 Treffern am Titel vorbei

Einzig Ampflwang kann mit aktuell 103 Treffern mithalten. Während jedoch die Hausruckviertler die Tabelle der 2. Klasse West anführen und heute zum Saisonfinale im Fußball-Unterhaus in Schildorn alles klarmachen können, bleibt den Kremstalern in der 2. Ost der Titel verwehrt. Der geht an Ried in der Riedmark.