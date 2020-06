Tödlicher Streit nach Zechgelage

Ein 66-jähriger Oberösterreicher hat seinen 43-jährigen Zechkumpanen am Freitagnachmittag in Freistadt im Streit mit einem Revolver getötet. Der Schuss traf den deutschen Staatsbürger im Kopfbereich. Der stark alkoholisierte Verdächtige ging danach zu einer Tankstelle und erzählte zwei Passanten von dem Vorfall. Diese alarmierten sogleich die Polizei. Der 66-Jährige wurde verhaftet.

Die Männer dürften bereits länger miteinander getrunken haben, als sie in die Wohnung des 66-Jährigen gingen. Dort kam es zwischen 13.00 und 14.00 Uhr zu einem Streit. Der Ältere forderte den Jüngeren auf, zu gehen. Dieser weigerte sich jedoch. Da griff der Wohnungsbesitzer zu einem Revolver und verletzte seinen Kontrahenten mit einem Schuss tödlich. Die Waffe der Marke Smith and Wesson habe der 66-Jährige legal erworben und besessen, so die Polizei.