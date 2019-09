Tödliche Massenschlägerei in Lokal: Neun Beteiligte verurteilt

In einem Schöffenprozess nach einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau im Bezirk Vöcklabruck, die mit einem Toten endete, haben alle Angeklagten im Landesgericht Wels am Montagnachmittag Haftstrafen von bis zu 30 Monaten ausgefasst. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Der Verantwortliche für den tödlichen Messerstich konnte nicht ausgeforscht werden. Ein 20-jähriger Österreicher mit mazedonischen Wurzeln wurde aber aufgrund der schweren Verletzung von zwei Personen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und der Beteiligung an der Rauferei schuldig gesprochen. Er fasste 30 Monate Haft aus, davon zehn unbedingt. Weil er aber schon zwei Drittel davon in der Untersuchungshaft abgesessen hatte, wurde er sofort bedingt entlassen.