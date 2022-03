„Thomas Bernhard hat immer nur gefragt“

„Schreib auf“, sagt der Mann am Stammtisch beim Geßwagner in Ottnang am Hausruck und tippt in altbäuerlicher Bestimmtheit in das Notizbuch: Der Senior von der Landmaschinenwerkstätte Gründlinger sei mit Thomas Bernhard zusammengesessen. „Mit dem kannst reden.“ Na, dann!

"Er war komisch"

Josef Niedermayr wird demnächst 87, er arbeitet noch täglich im Betrieb des Sohnes mit. Ein verschmitztes Lächeln zeugt von Humor und Altersweisheit. Seine Meinung über Bernhard zusammengefasst: „Er war komisch, aber man hat sich gut vertragen können mit ihm.“ An die erste Begegnung erinnert er sich noch gut.