Theater Phönix bringt im Juni noch vier Vorstellungen

Das Linzer Theater Phönix hat im Juni noch kurzfristig vier Vorstellungen angesetzt: Am 19. und 20. Juni gibt es die szenische Lesung der „Rozznjogd“ von Peter Turrini mit Ingrid Höller und Ferry Öllinger und am 26. sowie am 27. Juni „Irgendwo dazwischen oder der Linzerwertigkeitskomplex“ des Theaterkollektivs Das Schauwerk.