„Team ist intakt, Kader hat Qualität“

„Seit ich bei der SV Ried bin, kämpfe ich mit Extremsituationen. Wären wir aufgestiegen, hätte sich die Lage sicher entschärft.“

Manager Fränky Schiemer stellt sich der Verantwortung. Er hat einige Angebote für die nächste Saison, unter anderem von der Wiener Austria, abgelehnt. Viel lieber möchte er seinen Stammverein zurück auf die Erfolgsspur bringen. Gemeinsam mit Trainer Thomas Weissenböck stellt er den Kader der SV Ried für die neu gegründete zweite Liga zusammen.

Auch wenn der Aufstieg in der vergangenen Saison nicht erreicht wurde, sei nicht alles schlecht gewesen, so Schiemer, das habe der Herbst gezeigt. „Wir wollen nun mit rund 15 gestandenen Spielern, die Qualität haben, einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen.“ Dazu kommen Nachwuchshoffnungen aus der Akademie. In der vorhergegangen Saison war die SV Ried, was das Budget betrifft, der Topverein. „Wir haben heuer bei weitem nicht mehr so viel Geld wie im vorigen Jahr zur Verfügung, glauben aber dennoch, in der nächsten Saison vorne dabei sein zu können.“

Aufgrund der Ligareform, die eine Aufstockung der zweiten Liga mit Amateurvereinen mit sich bringt, werde „das Unternehmen Aufstieg“ sicher nicht einfacher. „Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt und versuchen nun den Druck, der auf uns lastete, zu minimieren.“ Der Aufstieg sei kein Muss, „das werden wir nach Außen hin auch so kommunizieren“. Mit der WSG Wattens gebe es einen neuen Ligakrösus.