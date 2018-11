Symptom eines tieferen Problems

Sie merken schon an den Wörtchen „prinzipiell“ und „an sich“, dass es wahrscheinlich doch nicht diese Subtraktion ausmacht. Wir bestehen nämlich aus mehr als Muskeln, Wasser und Fett. Unser Leben bereichern nicht nur Kalorien, sondern hoffentlich viel mehr. In dieser Woche hat mich eine junge, hübsche, aktive, intelligente Frau zum Nachdenken gebracht. Sie kämpft seit Jahren gegen ihr Gewicht und hat bestimmt schon hundert Kilogramm ab- und wieder zugenommen. Sie weiß, wie es funktionieren würde und hält es nicht durch. Jeden Tag aufs Neue möchte sie sich zügeln, und erlebt die nächste Frustration, wenn sie es nicht schafft.

Diese Frau ist kein Einzelfall, ich kenne dieses Verhalten von vielen meiner KlientInnen und ehrlich gesagt auch von mir selbst. Manchmal greife ich mir an den Kopf und denke: Du hast so viel darüber gelernt, du arbeitest tagtäglich damit, du liebst gesundes Essen, also bitte, warum hast du dich so überhaupt nicht im Griff?! Hin und wieder „auslassen“ schadet perfektionistisch veranlagten Menschen gar nicht, im Gegenteil.