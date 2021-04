Strasser Steine baut um 23 Millionen Euro das Stoneum

Das Mühlviertler Unternehmen Strasser Steine expandiert. Haupteigentümer und Geschäftsführer Johannes Artmayr investiert in den beiden kommenden Jahren 23 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten und in die Errichtung des Kompetenzzentrums „Stoneum“, das auch eine Erlebniswelt für Besucher enthalten wird.

Aktuell beschäftigt der Hersteller von Natursteinplatten und Natursteinküchen 250 Mitarbeiter, die im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten. Mit der Investition wird auf Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt, 40 bis 50 neue Arbeitsplätze sollen entstehen, die Produktionsfläche wird auf 9.000 Quadratmeter erweitert. Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr rund 38 Millionen Euro, eine Verdoppelung gegenüber 2005, als Artmayr eingestiegen ist.