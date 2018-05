Stets bereit für den Neuanfang

Immer bereit zum Neuanfang. Dieses Lebensmotto des Heiligen Wolfgang könnte auch für das heutige Kloster Pupping gelten und soll auch den Besucher auf dem „Wolfgangweg“ in Pupping begleiten. An diesem Ort ist der populäre Heilige im Jahr 994 gestorben. Seine letzten Worte waren: „Lasst die Türen der Kirche offen.“ Diesem Geist fühlt sich auch der im heutigen Kloster lebende Franziskanerpater Fritz Wenigwieser verpflichtet. Die Türen des Klosters sind immer offen. Neben den Ordensmitgliedern leben bis zu zehn Gäste auf Zeit hier.

Pater Fritz kennt die wechselvolle Geschichte: „Die dem Heiligen Othmar gewidmete Kapelle, in der Wolfgang gestorben ist, wurde weitgehend in den Wirren der Jahrhunderte zerstört. Nur mehr ein Fußknochen von Wolfgang erinnert als besondere Reliquie an diese frühe Zeit. Sie befindet sich in einer Steinplatte vor dem heutigen Altar.“ Ebenso zerstört wurde das von den Schaunberger Grafen gestiftete Kloster. Dieses hat der engagierte Franziskanerpater in den letzten zwanzig Jahren wieder zur spirituellen Blüte geführt.