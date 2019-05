Staunend durchs wunderschöne Mühlviertel

Der Wanderweg „Hansbergrunde J1“ führt uns jedoch zu windgeschützten, lauschigen Plätzen. Zum Glück ist er exzellent markiert, denn auf dem 16-Kilometer Rundweg geht es durch eine bunt-vielfältige Landschaft.

Blinder Wanderer

Vor uns schreitet ein Pärchen flotten Schrittes voraus. Die beiden Wanderer verringern ihr Gehtempo weder bei steileren Wiesenpassagen noch auf einem mit Ästen übersäten Waldstück. Ihre Gehgeschwindigkeit beeindruckt. Schließlich holen wir sie ein und begleiten sie ein Wegstück. Wir staunen nicht schlecht: Der Mann ist vollkommen blind. Die Geschichte der beiden ist bemerkenswert. Christine ist Sozialarbeiterin und hat den im selben Kirchenchor singenden Christoph auf Wanderungen begleitet. Dabei sind sie sich nähergekommen und ein Paar geworden. Seitdem streifen sie mit Freude durch die Mühlviertler Landschaft in der Region Rohrbach. Christoph freut sich am Rascheln des Laubes, dem Gesang der Vögel, der guten Luft und überhaupt am Leben. Sein Lieblingssatz: „Wie ist doch das Leben schön“. Ein besonderes Erlebnis, das uns den eigenen Sehsinn wieder besonders schätzen lässt.

Ruine Waxenberg

Die Ausblicke sind großartig. Vom Rücken des Petersbergs blicken wir über glatt gemähte Wiesen und sanfte Hang- und Waldkuppeln. Aus der Ferne grüßt der Turm der Ruine Waxenberg herüber. Es verwundert nicht, dass dieser Rundweg auch Teil des Europäischen Fernwanderwegs ist, der von der Nordsee bis zu den Karpaten führt. Ebenso ist er Teil mehrerer regionaler Wege wie des Kraft-Quelle-Baum-Weges.