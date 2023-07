Stall in Oberösterreich abgebrannt: 15 Kühe verendet

Kurze Zeit nachdem ein 53-jähriger Landwirt, die beiden Söhne und ein Freund Freitagabend Strohballen über dem Stall eines Hofes in Klam (Bezirk Perg) eingeräumt hatten, fing der Dachstuhl an zu rauchen. Weiters brannte der gesamte Stall nieder, 15 Kühe verendeten, 30 weitere liefen davon und wurden mit Drohnen gesucht. Beim Löscheinsatz waren 18 Feuerwehren aus Oberösterreich und Niederösterreich mit mehr als 170 Kräften im Einsatz, so die Polizei.

Vater, Söhne und der Bekannte hatten sich nach der Arbeit zur Jause gesetzt, als ein Sohn Rauch beim Dachstuhl bemerkte. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern. Auch ein durch Funkenflug entstandener Flurbrand wurde schnell gelöscht. Der Stall war nicht zu retten. Da durch das gelagerte Stroh die Flammen immer wieder aufflackerten, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten äußerst schwierig, hieß es weiters bei der Polizei. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.