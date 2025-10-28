Staatsmeisterin im Schneepflugfahren

Die 25-Jährige, die in der Straßenmeisterei in Raab (Bez. Schärding) arbeitet, war im steirischen Gleisdorf erfolgreich.

Die quirlige Altschwendtnerin startete ihren beruflichen Werdegang in der Landwirtschaftsschule Otterbach bei Schärding, sie absolvierte dort den Landwirtschaftlichen Facharbeiter. Nach der Lehre als Landschaftsgärtnerin beim Maschinenring Schärding kam sie 2021 zur Straßenmeisterei. Dass sie große Maschinen liebt, hat sie schon beim Einstellungsgespräch ihrem Chef Florian Stadler anvertraut.

Stadler: „Ich kann mich noch ganz genau erinnern, Lisa fragte mich etwas schüchtern, ob sie auch mit großen Lkw und Geräten fahren darf, denn ein Unimog sei ja nur ein bisschen größer als ein Traktor.“ Und heute trifft man sie sogar mit einem Drei-Achser-Lkw auf den Straßen. Grillneder war auch schon bei Eisregen, Schneefall und Schneefahrbahn unterwegs. Dazu gehört auch das Anlegen und Abnehmen der Schneeketten. Die Raaber Dienststelle betreut den Rayon in der Achse Schärding-Ried, im Sommer gehören dazu 180 und im Winterdienst 200 Kilometer.

Zu Hause in Altschwendt hilft Lisa ihren Eltern, die einen Schweinebetrieb führen. Ihr Hobby sind die fünf Haflingerpferde, mit denen sie ausreitet, manches Mal auch mit der Kutsche. Im nächsten Jahr steht eine große Prüfung bevor. Da fährt sie im März zu den Schneepflug-Weltmeisterschaften im französischen Chambery.