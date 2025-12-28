Sportspektakel zum Jahresfinale

Ehe es zu Mitternacht im ganzen Land böllert, geht es zu Silvester mancherorts sportlich zu. So wird in Linz, Wels und Gmunden dem neuen Jahr entgegengelaufen. Auch und vor allem in Peuerbach. Im beschaulichen Städtchen im Bezirk Grieskirchen erlebt Österreichs Sportjahr traditionell ein spektakuläres Finale. Zum 43. Mal wird hier heuer ein Silvesterlauf ausgetragen, der sich über diese lange Zeit zu einem Volksfest entwickelt hat.

Neun Bewerbe Im Zentrum steht freilich der Sport mit gleich neun Bewerben. „Wir werden auch heuer ein Top-Starterfeld nach Peuerbach bringen“, verspricht Organisationschef Carsten Eich. Neue Streckenrekorde seien möglich, sofern Wetter und Rennverläufe passen.

Den Auftakt machen die Kleinsten beim 100-Meter-Sprint, im Viertelstundentakt geht es nach Altersklassen aufwärts und über immer längere Distanzen. Bis zum Abschluss die Asse an der Reihe sind. Die Frauen absolvieren sechs Runden und 5.100 Meter, die Männer acht Runden und 6.800 Meter. Alles in allem wird mit rund 1.200 Läuferinnen und Läufern gerechnet, was neuer Rekord wäre.

Triple angestrebt Der 25-jährige Deutsche Florian Bremm möchte nach seinen Siegen 2023 und 2024 das Triple schaffen, doch wird er im Teamkollegen und Vorjahresdritten Niklas Buchholz (27) einen starken Konkurrenten haben. Auch der Serbe Elzan Bibić (26) wird wieder am Start sein. Er hält seit 2019 mit 18:29,05 Minuten die Bestzeit.

Mehrere Meister Österreich wird mit mehreren Assen vertreten sein. Das ist etwa Andreas Vojta (36), Rekordhalter mit sage und schreib 51 Meistertiteln. Dazu kommen die beiden Oberösterreicher Kevin Kamenschak (21) aus Linz und Tobias Rattinger (28) aus Steyr sowie der Wiener Sebastian Frey (23). Ebenfalls auf Titelverteidigung ist Elena Burkhard (33) aus. Die Langstreckenspezialistin hat mit drei deutschen Meistertiteln ein überaus erfolgreiches Jahr hinter sich.