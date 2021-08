Sport Teil der nationalen Identität

Eine Generation später wurde der Sport Teil des Nationalgefühls und des Nationalstolzes von Jamaika. Auch hier war es so, dass größte sportliche Erfolge schon vor der Unabhängigkeit des Landes 1962 erzielt werden konnten. So gelang es der 4-×-100-m-Staffel aus Jamaika, bei den Olympischen Spielen in Helsinki 1952 jene aus der USA zu bezwingen. Zehn Jahre vor der Unabhängigkeit des Landes waren es diese und weitere Erfolge, mit denen die Welt dann Jamaika identifizierte.