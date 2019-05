Sport macht nicht nur fit, sondern auch glücklich

Mit Bewegung lassen sich Krankheiten vermeiden oder zumindest therapieren. Vergangene Woche hatte ich die Ehre, mit einem Freund (roc-sports.at) einen Vortrag in einem Biohof zum Thema „Bewegung + Ernährung = Gesundheit“ halten zu dürfen. Während mein Co-Redner praxisbezogene Ernährungs- und Trainingstipps preisgab, war mein Part die Erklärung der Vorteile eines strukturierten Sportprogramms und gesunder Ernährung.

Top-Ten-Fragen

In der gemeinsamen Vorbereitung haben wir die Top-Ten-Fragen analysiert, die uns in unseren Beratungen begegnen. Vielleicht erkennen Sie sich in der einen oder anderen Frage wieder oder müssen zumindest schmunzeln.