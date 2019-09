„Sport im Herzen, nicht nur auf den Lippen“

Konkret nennt er den Frauenfußball, dem es noch an Breite mangle. Und dann ist da vor allem das leidige Thema Nationalstadion. Der ÖFB-Präsident schwärmt von der Arena in Warschau, wo Österreichs Team zuletzt gegen Polen spielte: „Die haben die Chance der Euro 2012 wesentlich effizienter genutzt als wir in Österreich.“ Hier wurde anlässlich der Euro 2008 in Klagenfurt ein neues Stadion gebaut, das meistens leer steht.

Kunstprojekt im Stadion

Weil dort – besondere Ironie – zurzeit im Rahmen eines Kunstprojekts Bäume gepflanzt sind, muss der Wolfsberger AC mit den internationalen Spielen nach Graz ausweichen. Windtner nennt das „ein wirklich schweres Foul am Fußball“. „Wir sind in intensiven Gesprächen mit Niederösterreich und mit dem Burgenland, um quasi im Umfeld von Wien einen geeigneten Standort zu finden.“ Ob ein Nationalstadion nicht in der Hauptstadt stehen sollte? Windtner: „Das kann man durchaus so sehen. Wien war auch unsere Priorität. Nachdem aber die Stadt klar artikuliert hat, für einen Neubau nicht bereitzustehen, muss man schauen, wo man bauen kann.“

Wer wird Sportminister?

Neben einem neuen Stadion brauche es auch ein Trainingscenter und ein ÖFB-Headquarter, sagt Windtner. Laut Analyse des Europäischen Fußballverbandes ( UEFA) liege Österreich punkto Infrastruktur unter den letzten 15 von 55 Nationen. „Es wird für uns sehr wichtig sein, wer Sportminister wird“, sagt Windtner in Richtung nächste Bundesregierung: „Und inwieweit er den Sport nicht nur auf den Lippen, sondern auch im Herzen trägt. Es geht nicht nur um uns, sondern um den Sport schlechthin. Auch in anderen Bereichen – Schwimmen, Leichtathletik, Volleyball etwa – haben wir gewaltige Defizite.“

Die Rückkehr des LASK auf die Linzer Gugl hält Windtner für die richtige Entscheidung, „vor allem auch unter dem Aspekt, dass das der historische und emotionale Kristallisationspunkt ist“.

Autor: Gerhard Marschall