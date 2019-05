SPÖ holt neuen Parteimanager und schaltet in Wahlkampfmodus

Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer erwartet sich viel von ihrem Neuzugang. „Ab heute beschleunigen wir auf der Überholspur“, deponierte Gerstorfer und leitete so den Wechsel in der Parteigeschäftsführung ein: Landesgeschäftsführerin Bettina Stadlbauer geht, Georg Brockmeyer kommt. Das gab die SPÖ Sonntagnachmittag bekannt.

Die 52-Jährige lege ihren Job „aus privaten Gründen“ zurück, hieß es, mehr war dazu nicht zu erfahren. Der Wechsel im Parteisekretariat selbst ist weniger überraschend als die Wahl des künftigen Managers: Brockmeyer ist gebürtiger Deutscher mit jahrelanger PR-Erfahrung in Österreich und wurde im Frühjahr 2018 vom damaligen Bundesparteiobmann Christian Kern nach Wien geholt. Da war Brockmeyer gerade zwei Jahre als Geschäftsführer der SPD in Niedersachsen: Er hatte soeben den Wahlkampf für die deutsche Landespartei gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil so erfolgreich geschlagen, dass die damals nicht erfolgsverwöhnte SPD die Wahl gewann.

Ex-Bundeskanzler Kern übergab Brockmeyer die Kommunikationszentrale der SPÖ, um „die Kampagnenfähigkeit der Partei wiederherzustellen“. Kerns Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner brachte aber ihr eigenes Team ein, Brockmeyer wurde wieder abgelöst.