Witzig soll es natürlich auch sein, denn wir alle lachen gern. Also war ich mehr als froh, als es in unserem Theater kürzlich wieder einmal eine lustige Panne gegeben hat. Die Geschichte spielt in einem Spielzeugladen, wo die Spielsachen bei Nacht singen und tanzen und dabei eine ziemliche Unordnung machen. Zu dem Kinderlied „Spannenlanger Hansl, nudeldicke Dirn“ sollte ein Pärchen – also ein langer, hagerer Kerl und eine ziemlich füllige Figur – tanzen. Der Hansl war dürr und lang, und die Dirn war mit vielen kleinen Körnchen gefüllt, damit sie noch molliger wirkte.