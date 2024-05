Sonnenschein beim LASK und bei Blau-Weiß Linz

Zugunsten eines Mannes ist erwartungsgemäß eine andere Entscheidung gefallen: Thomas Darazs (46) muss nicht zurück in die vereinseigene Akademie, sondern darf weiterhin die Profis coachen. Der gebürtige Wiener war im April nach dem Rauswurf von Thomas Sageder zum Cheftrainer befördert worden und schaffte in der Folge den Turnaround. Der Start in das Frühjahr war den Schwarz-Weißen mit nur sieben Punkten aus acht Spielen missglückt.