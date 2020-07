So viel Kultur passt in diesen Sommer

Jede Menge Programm für junge Kreative

Die Sommerwerkstätten des Kuddelmuddels in Linz erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Kein Wunder, hält das Angebot doch immer für eine ganze Woche viele Besonderheiten bereit.

Los geht’s in der ersten Ferienwoche mit dem Breakdance-Workshop für Anfänger. Neben den Grundkenntnissen werden auch akrobatische Tricks unterrichtet. Eine Woche später, ab 20. 7., sind dann die geübten Breakdancer an der Reihe. Gemeinsam wird eine Streetshow für den Auftritt vor Publikum einstudiert.

Bei der Sommerwerkstatt „Wem gehört die Stadt?“ erforschen Kinder mit Künstlern ab 21. 7. den öffentlichen Raum, bekommen Anregungen für das eigene kreative Schaffen.

Zauberkünstler Maguel lässt sich bei seinem Workshop ab 27. 7. in die Karten blicken und zeigt Nachwuchstalenten, wie sie so manches Zauberkunststück umsetzen können. Und bei „Tierisch kreativ“ im Linzer Zoo gibt es ab 27. 7. besondere Eindrücke ins Leben der Zootiere und kreative Aktionen in spezieller Atmosphäre.

Genaue Infos, Preise und Beginnzeiten auf www.kuddelmuddel.at