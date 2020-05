Slowake stellte Crystal Meth in Mühlviertler Wohnung her

Beamten einer Sonderermittlungsgruppe der Polizei Perg gelang es, gemeinsam mit dem LKA ein Labor für Crystal Meth sowie zwei Hanfplantagen ausheben.

Insgesamt acht Personen im Alter zwischen 27 und 43 Jahren wurden festgenommen, mehr als 150 Zwischenhändler angezeigt. Die Erhebungen begannen schon 2008 und sind noch nicht abgeschlossen. Acht Täter wurden bereits zu teils mehrjährigen unbedingten Haftstrafen verurteilt.



Das Labor in einer Wohnung, in dem ein 28-jähriger Slowake seit Ende 2008 mehr als ein Kilo Crystal Meth hergestellt haben soll, ist - laut Polizei - "beinahe einzigartig". Die Designerdroge könnten in Österreich nur wenige produzieren. Das Suchtgift hatte einen Reinheitsgrad von 72 Prozent.



Mit seiner Lebensgefährtin und einem Komplizen veräußerte der Haupttäter den Großteil im Bezirk Perg und in Linz. Das Suchtgift hat einen Schwarzmarktpreis von rund 100 Euro pro Gramm. Zur Beschaffung der Ausgangsstoffe reisten Abhängige, die Kunden waren, wöchentlich in die Slowakei, nach Tschechien oder Deutschland. In den Monaten vor der Inbetriebnahme des Labors hatte der 28-Jährige insgesamt 300 Gramm Crystal Meth von der Slowakei nach Österreich geschmuggelt.