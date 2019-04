Skitourengeher stürzte am Dachstein 200 Meter ab

Gemeinsam mit zwei weiteren Skitourengehern aus dem Bezirk Gmunden war der Mann am Freitagvormittag unterwegs, um auf den Hohen Dachstein aufzusteigen. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich führte der 57-Jährige die Gruppe an. Auf einem Hang mit steilem Winkel kam der Mann aus dem Tritt, glitt aus und stürzte über 200 Meter ab, bis er am Ende des Hanges gegen einige gefrorene Schneebrocken fiel.

Beim Sturz erlitt er schwere Rippen-, Schulter- und Kopfverletzungen.

Begleiter alarmierten Einsatzkräfte

Seine Begleiter stiegen zu ihm ab und leisteten Erste Hilfe, gleichzeitig riefen sie die Rettungskräfte um Hilfe an. Mit einem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus Schwarzach in Salzburg geflogen. Die beiden Ersthelfer brachen ihre Tour ab.



Während des Rettungseinsatzes gerieten drei weitere Skitourengeher in der Nähe ebenfalls in eine bedrohliche Situation. Vor den Augen der Rettungskräfte, die den zuvor gestürzten 57-Jährigen versorgten, verlor einer der Männer ebenfalls den Halt und rutschte etwas 50 Meter ab. Er konnte seinen Sturz jedoch abfangen und blieb unverletzt. In Anbetracht der Umstände entschloss sich auch diese Gruppe zum Abbruch der Tour.