Sinnlich-besinnlich am Heiligabend

Geschrieben hat er das neue Buch im Frühling im Grünau im Almtal. Gerade rechtzeitig kommt „Swinging Bells“ von Schriftsteller und KURIER-Gastautor René Freund nun in die Buchgeschäfte.

Der Titel verrät , dass es darin nicht nur weihnachtlich-besinnlich, sondern auch sinnlich zugeht. Kurz zum Inhalt: Sandra und Thomas, seit langem zusammen, haben es endlich geschafft sich am Heiligabend von allen familiären Verpflichtungen freizuspielen. Plötzlich klingelt es an der Tür und herein kommen nicht – wie erwartet – die Leute, die das inserierte Doppelbett abholen wollen, sondern Leo und Elisabeth. Das ungewöhnliche Paar macht es sich im Wohnzimmer gemütlich und schneller als gedacht, dreht sich alles um Beziehungen, Liebe, Wünsche, Sehnsüchte und Sex.