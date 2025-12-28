Silvesterläufe auch in Linz, Wels und Gmunden

Gmunden: Start 10 Uhr bei der Schillerlinde an der Esplanade; 4,8 Kilometer rund um Schloss Orth in den Toskanapark und retour.

Linz: Start und Ziel Hauptplatz. Bambinis, Minis, Kids, Hauptläufe, Nordic Walk (120 Meter bis sechs Kilometer), gestaffelt ab 14 Uhr.

www.finisher.at/silvesterlauf

Peuerbach: Start ab 11.30 Uhr (Sprint Mädchen und Buben) über Staffel- und Volkslauf bis Lauf der Asse Frauen/Männer (14.30/15 Uhr). Siegerehrung 15.45 Uhr. Für die Finisher gibt es Medaillen, obendrein wird unter allen ein Goldanhänger im Wert von 1.000 Euro verlost. Gewinner sind auch die Zuschauer entlang der Strecke. Ihnen wird neben hochklassigem Sport ein Showprogramm geboten, Samba-Rhythmen inklusive.

www.silvesterlauf.at

Wels: Start Stadtplatz: Nachwuchsbewerbe ab 13.30 Uhr, Hauptbewerbe ab 14 Uhr. Ziel Minoritenplatz.

www.welser-silvesterlauf.at