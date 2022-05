Siegen für die Ewigkeit

„Wir waren nie eine agierende Mannschaft, weil die Möglichkeiten dazu nicht da waren“, schildert er die harten Anfangsjahre im Oberhaus. „Aber wir waren taktisch sehr gut.“ Dazu kam ein enormer Rückhalt bei den Fans, der nach wie vor ein Plus ist. Der Rieder Anhang werde heute in der Überzahl und euphorischer sein, hofft Roitinger trotz allem. Ein Finale werde wesentlich im Mentalen entschieden, weiß Roitinger. Er machte seiner Mannschaft damals bewusst, dass sie zwar viel erreicht, aber noch keinen bleibenden Titel gewonnen hatte. Zudem hatte Sturm-Präsident Hannes Kartnig erklärt, man werde sich quasi im Vorbeigehen auch noch den Cup-Sieg holen. „Diese Geringschätzung hat uns zusätzlich motiviert“, erinnert sich Roitinger. Er selbst packte auch alle Tricks aus. So ließ er am Tag vor dem Match aus den Hotelzimmern die Fernseher entfernen. Den Spieler sollte klar sein, dass ein besonderer Tag bevorstand. Die Botschaft lautete: „Das ist nicht das Match des Jahres, das kann das Match deiner Karriere werden.“

Ried kann nur gewinnen

Für SVR-Trainer Heinle hat Roitinger beste Wünsche, aber keine Ratschläge. Wie damals sieht er in der vermeintlichen Übermacht des Gegners zugleich die Rieder Chance: „Es ist von der Voraussetzung her das beste Spiel, das man haben kann. Du kannst nur gewinnen und erreichst etwas für die Ewigkeit.“ Gewiss werde es Spielglück brauchen. Zudem werde zweierlei vonnöten sein: „Die Einstellung, alles zu geben, und die Coolness, gelassen zu bleiben.“ Von beidem brauche es das Maximum, dann könne das scheinbar Unmögliche gelingen. „Das, was wir zu verlieren haben, steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir gewinnen können.“ Wie auch immer das Finale ausgeht, danach stehen für die Rieder in der Meisterschaft drei existenzielle Endspiele an – das erste am kommenden Wochenende in Altach.