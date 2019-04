Siebenjähriger griff in Fleischwolf: Drei Finger abgetrennt

Der Siebenjährige aus dem Bezirk Wels-Land hatte seinen Vater zur Arbeit in einer Betriebsküche in Linz begleitet. Gegen 07:30 Uhr griff das Kind in einen eingeschalteten Fleischwolf.

Der 50-Jährige Vater alarmierte umgehend die Rettungskräfte, der Notarzt lieferte den Schwerverletzten ins Linzer Unfallkrankenhaus ein. Dort wurden ihm in einer Notoperation drei Finger amputiert.