Sieben Personen bei Kreuzungs-Crash im Innviertel verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) im oberösterreichischen Innviertel sind am Samstagnachmittag sieben Personen verletzt worden. Ein 68-Jähriger war mit seiner 60-jährigen Frau auf dem Beifahrersitz unterwegs, als er mit dem Wagen eines 21-jährigen Lenkers zusammenstieß.

Das Ehepaar sowie der junge Fahrer mit seinen vier Insassen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren kamen ins Spital nach Braunau, berichtete die Polizei.