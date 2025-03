Showdown für den LASK und Blau-Weiß

Showdown in der Bundesliga. Zum Abschluss des Grunddurchgangs wird heute, Sonntag, die Spreu vom Weizen getrennt, so viel steht immerhin fest: Ein oberösterreichischer Verein wird jedenfalls in der Meistergruppe weitermachen dürfen. Eventuell sogar beide. Ein Finale nach Drehbuch für einen Fußball-Krimi.