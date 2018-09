Setzen Sie sich ein Ziel!

Es gibt Wochen, da spitzt sich ein gewisses Thema immer weiter zu. So auch in der vergangenen. Deshalb erzähle ich Ihnen heute davon, obwohl ich es ursprünglich für mich behalten wollte. Angefangen hat alles damit, dass ich nach einem langen Sommer in Kleidchen und Stretch-Shorts nach dem Temperatursturz wieder in meine Jeans schlüpfte. Wir hatten definitiv schon lockerere Zeiten miteinander verbracht. Daraufhin stellte ich mich seit Monaten erstmals wieder auf die Waage. Mir fehlten die Worte – „schockierend“ ist allerdings jenes, das den Wert am besten beschreibt.

Gut, ich habe meinen Trainingsumfang zurückgeschraubt und mir einige Dinge gegönnt, die ich im letzten Jahr vermieden habe. Und ich bin bei Gott keine Mathematikerin, aber der Unterschied zwischen linear und exponentiell ist selbst mir bekannt. Deshalb beschloss ich, die Notbremse zu ziehen. Nun kann ich bei allem, was ich Ihnen in den letzten Jahren schreibe, nicht einfach die Krautsuppen- oder Kiwi-Diät machen, weshalb ich mir zuerst überlegte, was ich überhaupt erreichen möchte, abgesehen von einem besseren Verhältnis zu meinen Hosen. Ich möchte mich einfach wieder wohl(er) fühlen und das funktioniert nun einmal mit gesundem, frischem, echten Essen am besten.

Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Ihnen schon einmal vom „Clean Eating“ berichtet habe: regionale, nachhaltig produzierte Kost. Weißer Zucker sowie Lebensmittel mit mehr als fünf Inhaltsstoffen auf der Verpackung werden vermieden. Ich habe also meinen Vorratsschrank ausgemistet und plane meine Mahlzeiten wieder, drei am Tag. So weit, so gut.