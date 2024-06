Seppy und die Trolle

Die Leute redeten über Trolle (ein Troll ist ein unberechenbares Fabelwesen der nordischen Mythologie, das die Naturkräfte verkörpert). Doch was mich am meisten gewundert hat: Trolle wohnen angeblich in Computern und Handys.

Ich habe mir gar nicht vorstellen können, wie ein Troll aussieht, der muss ja winzig klein sein, dachte ich, bis ich sie dann in echt gesehen habe. Die Wanderer hatten Rast gemacht und die Rucksäcke abgestellt. Ich konnte also heimlich herausklettern und mich ein wenig umsehen. Es war zwar schon dunkel, doch der Mond schien hell, als ich plötzlich ein paar eigenartig geformte Steine entdeckt habe.

Als ich sie mir näher anschauen wollte, haben sie sich langsam und plump auf mich zu bewegt und dabei leise vor sich hin geraunt. Ich habe sie nicht verstanden und höflich gefragt: „Kann ich euch helfen?“