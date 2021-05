von Christa Koinig

Es war vor einem Jahr, da hab’ ich auf der Wiese ein einsames Kücken gefunden, das ratlos umher geirrt ist. Als ich es gefragt habe, warum es so desperat in der Gegend herumläuft, hat es leise gepiepst, „ich suche meine Mama“. „Wo könnte denn deine Mama sein?“, hab’ ich gefragt, und das kleine wuschelige Singerl hat geantwortet, „ich weiß es nicht“. Dann hat es mir erzählt, dass es gemeinsam mit tausenden anderen Kücken in einer riesengroßen Brutmaschine zur Welt gekommen ist. Als winzigkleines Wuserl wurde es irgendwo hin verschickt und wieder mit unzähligen anderen Kücken eingesperrt. Von dort ist es zum Glück ausgebüxt, und seither sucht es die Mama.