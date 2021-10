Der verschrumpelte Kürbis

von Christa Koinig

Überall kann man sie jetzt in verschiedenen Farben und Formen sehen, die Kürbisse. Omama sagt, dass es über achthundert Arten gibt und dass es eigentlich Beerenfrüchte sind. Kürzlich bin ich bei einem Stand vorbei gegangen. Als ich überlegt habe, ob ich einen Kürbis kaufen soll, hab’ ich mich von einem dieser Kerle beobachtet gefühlt. Er war verschrumpelt und hatte mir dabei zugesehen, wie ich einen Kürbis nach dem anderen gemustert hab’.

Ich wollte ihn gerade nehmen, als er plötzlich zu sprechen begann. „Halt! Du darfst mich nur mitnehmen, wenn du was anderes aus mir machst.“ Was anderes? Unsere Omama könnte eine Suppe aus ihm machen, hab’ ich überlegt, aber dann hat er gesagt: „Ich möchte was Schönes sein und den Leuten gefallen.“ Also war das mit der Suppe keine gute Idee.