Wenn Ordnung für totales Chaos sorgt

Dabei hatte es Tante Agathe so gut gemeint. Sie hat im Küchenkastl neue Ordnung geschafft, Kasperls Sporttasche war sorgfältig ausgeräumt und gereinigt worden, der Inhalt gewaschen, gebügelt und in den Schrank gelegt. Alle Bücher standen fein säuberlich im Bücherregal, geordnet nach Größe und Farben. Auch das Mäusefutter war ordentlich verwahrt. Und mein Schreibtisch? Eine einzige Katastrophe! Nichts finde ich mehr, seit Agathe hier aufgeräumt hat. Und jetzt weiß ich es. Wenn jemand Ordnung in ein Chaos bringen will, entsteht ein noch viel größeres Chaos.