Die kleine weiße Schlange im Teich

Imala schlängelte weiter zur roten Höhle, doch die Schlange schoss heraus und zischte fürchterlich, es war nämlich die Zornnatter. „Warum bist du denn so zornig? Ich möchte doch nur wissen, wie ich groß und bunt werden kann.“ „Geh weg, das ist mein Geheimnis, frag die grüne Baumschlange“, fauchte die Zornnatter wieder. Imala suchte also die grüne Baumschlange, aber die schlief tief und fest und ließ sich nicht wecken. Dann begegnete Imala noch der braunen Klapperschlange, der blauen Wasserschlange und der schwarzen Trauernatter, aber keine wollte ihr Geheimnis preisgeben. „Was seid ihr doch giftig, zornig und faul! Wisst ihr was? Behaltet eure Geheimnisse für euch! Ich bleib’ so, wie ich bin, klein, unscheinbar und weiß. Nur so fühle ich mich wohl.“ Da war die kleine Schlange mit sich sehr zufrieden.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters