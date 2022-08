Mit Anmut und Liebreiz - gar nicht so einfach!

von Christa Koinig

Ich kenne kaum jemanden, der nicht Yoga macht, ob bei einem Kurs im Yoga-Studio, in der Natur oder online. „Online“ bedeutet angeschlossen oder in der Leitung sein. Das mache ich gerne, ich melde mich bei einem Internet-Treffen, also einem Yoga-Online-Meeting, an. Wir können uns gegenseitig sehen und miteinander reden, obwohl wir weit voneinander entfernt sind. Das ist wirklich sehr praktisch, denn da muss ich mich gar nicht duschen. So wie beim Homeschooling. Außerdem merkt es keiner, wenn ich noch im Pyjama bin, weil ich mein Video ausschalten kann, sodass mich die anderen nicht beobachten können.