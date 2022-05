Verzweifeltes Quaken für ein Weibchen

Ich hab’ mich also auf die Suche gemacht und auch tatsächlich etwas gefunden. Nämlich auf einem Seerosenblatt. Ich habe meinen Augen nicht getraut, es war unser Frosch Kevin, der hier gesessen ist und lauthals gequakt hat. Als er mich gesehen hat, war er für kurze Zeit still, sodass ich ihn was fragen konnte. „Hey Kevin! Sag’ einmal, warum machst du hier so einen Lärm? Am Tag wär’s mir eh wurscht, aber in der Nacht könntest du schon still sein.“ Da hat mich Kevin mit seinen Froschaugen ganz traurig angeschaut und gesagt, „ich möchte ein Froschweibchen anlocken, darum muss ich ständig quaken, aber es kommt keines“. Dann hat er noch gemeint, „wir Frösche sind nachtaktive Tiere, und in der Nacht hört man das Gequake halt umso lauter. Entschuldige bitte, aber ich kann mich selber ja nicht hören.“ Da hat er mir fast ein bisserl leidgetan. Und ich hoffe sehr, dass er bald ein Weibchen findet. Wo kommen wir denn hin, wenn ein jeder in der Gegend herum grölt, wenn er eine Partnerin sucht?

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters