Im Frühling frisch verliebt

von Christa Koinig

„Wie ist das eigentlich mit den Frühlingsgefühlen?“, hab’ ich Omama gefragt. Sie wollte sich vor der Antwort drücken und hat gemeint, sie müsse schnell nach dem Sauerteigbrot sehen. „Aber das hast du ja gerade erst in den Backofen gegeben, also was hat es mit den Frühlingsgefühlen auf sich?“ „Na ja“, hat Omama zunächst gesagt, „da werden Nester gebaut, Eier hinein gelegt, Bienen summen herum, Hasen hoppeln über die Felder .....“. „Omama, du weißt genau, was ich meine. Was sind Frühlingsgefühle?“.