Neubeginn im Frühling

von Christa Koinig

Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. Das hat ein Dichter gesagt, und wir haben ihn wirklich sehr dringend gebraucht. Jetzt es endlich so weit. Der Frühling ist mit seiner vollen Pracht da. Die Tage werden länger, alles wird heller. Ich kann den Frühling einatmen und bin echt happy, wenn ich das so sagen darf. Ich bestaune die Tulpen und Narzissen, und so manches neugierige Veilchen schaut schon vorsichtig unter den grünen Blättern hervor. Die Vogerl zwitschern um die Wette und die ersten Zugvögel kommen zurück. Igel werden munter, Eichkätzchen klettern herum, dicke Hummeln bauen fleißig an ihren Nestern. Viele Wildkräuter wachsen jetzt auch schon.